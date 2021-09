Domenico Di Carlo esonerato dal Vicenza: la decisione è ufficiale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Adesso è davvero ufficiale: Domenico Di Carlo esonerato dal Vicenza dopo un avvio di campionato tremendo. Il club biancorosso ha incassato cinque sconfitte consecutive in questo inizio di Serie B e la trasferta del Paolo Mazza contro la Spal (gara terminata 3-2) ha sentenziato la rottura definitiva con il tecnico della promozione e della salvezza in cadetteria nei due anni di panchina. Un epilogo triste per un professionista che ha scritto pagine importanti della società veneta sia come allenatore che come calciatore. Domenico Di Carlo esonerato: ecco il comunicato Ecco il comunicato ufficiale apparso sui canali del Vicenza: “La Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Adesso è davveroDidaldopo un avvio di campionato tremendo. Il club biancorosso ha incassato cinque sconfitte consecutive in questo inizio di Serie B e la trasferta del Paolo Mazza contro la Spal (gara terminata 3-2) ha sentenziato la rottura definitiva con il tecnico della promozione e della salvezza in cadetteria nei due anni di panchina. Un epilogo triste per un professionista che ha scritto pagine importanti della società veneta sia come allenatore che come calciatore.Di: ecco il comunicato Ecco il comunicatoapparso sui canali del: “La Società LRcomunica che in data odierna si è interrotto ...

