Ultime Notizie dalla rete : Democrazia chiave 'Democrazia, chiave dell'Europa del futuro' Una democrazia partecipata è la chiave per costruire l'Europa del futuro e il coinvolgimento attivo dei cittadini ne è la condizione indispensabile. La vicepresidente della Commissione europea Dubravka ...

Teologia. Due coniugi vicepresidi del 'Giovanni Paolo II' Archivio Avvenire . Svolta in chiave familiare per il Pontificio Istituto teologico "Giovanni Paolo". Accanto al nuovo preside, ...minoranze religiose in Italia con il Forum Internazionale Democrazia e ...

I cittadini disegnano la futura Ue: democrazia e ambiente le priorità Da aprile ad agosto 2021, la Piattaforma digitale della Conferenza sul futuro dell’Europa ha permesso ai singoli cittadini di esprimere la propria opinione e promuovere azioni concrete. Quasi 20 mila ...

