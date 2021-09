(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 365, in, i casialsu 17.394 test esaminati. Aumenta leggermente il tasso di incidenza: ieri era al 1,26% mentre oggi è al 2,09%. Sette inelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta piuttostoa la situazione deinelle terapie intensive (-1), mentre aumentano leggermente in degenza (+ 2). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

fisco24_info : Covid oggi Campania, 365 contagi: bollettino 22 settembre: Numeri e dati della regione - positanonews : #AltreNews #Copertina #Covid #bollettinocovidcampania Covid-19, oggi in Campania 365 positivi su 17.394 test proces… - anteprima24 : ** #Covid, in #Campania 365 positivi: 8 #Decessi, stazionari i #Ricoveri ** - napolista : Oltre 17 mila tamponi processati, il tasso è al 2%. Calano di un'unità le terapie intensive, aumentano invece i ric… - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, il bollettino della Campania: la situazione negli ospedali e i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... basti pensare che solo inci sono circa 1 00mila ricoveri ospedalieri da smaltire, di cui ... "Ilha determinato una situazione da cui non si torna indietro, penso ad esempio alla ...I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione..it/e_vaccini - anti -.html Condividi: Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Fai ...Sono 365 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 17.394 tamponi. Il tasso di incidenza è del 2,06%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campani ...Oltre 17 mila tamponi processati in Campania, il tasso è al 2%. Calano di un'unità le terapie intensive, aumentano invece i ricoveri ordinari ...