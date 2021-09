Conte e il comizio nella piazza piena | l’ira di Fedez

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Piazze gremite e folle di sostenitori che tra applausi e grida riempiono le piazze italiane senza mantenere le regole del distanziamento. Le immagini del tour elettorale postate sul profilo Instagram del presidente del M5S Giuseppehanno scatenato le ire di tantissimi cantanti che da mesi attendono di poter tornare in concerto dal vivo. Sono costretti ad esibirsi seguendo regole rigide e ferree che spesso scoraggiano gli stessi artisti a partire per i loro tour. “Fate ca…”, scrivesulle sue storie di Intagram’. “Il settore dello spettacolo e i suoi lavoratori sono ormai del tutto abbandonati – prosegue il rapper – il Green Pass è lo strumento per tornare alla normalità, ma non per loro. Con la certificazione perché non riaprire alla capacità massima dei concerti? Mi continuo a domandare perché solo in Italia non si fa letteralmente nulla ...