Coldiretti: crollo consumi per 124 miliardi, crisi per alberghi e ristoranti

L'emergenza Covid taglia di circa 124 miliardi i consumi degli italiani che crollano dell'11,7% nel 2020 rispetto all'anno precedente e toccano il minimo dall'ultimo decennio, rileva Coldiretti

