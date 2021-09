Cocco e mandorla | le due bevande ritirate dai super | Prodotto contaminato | ecco cosa evitare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Uno stop, un richiamo diffuso dalle catene dimercati Esselguna e Iper, che hanno pubblicato un avviso relativo ad alcuni lotti divegetali a marchio Bjorg. Come spiega ilfattoalimentare.it, il richiamo è dovuto alla "presenza di tracce di ossido di etilene (ETO) in un ingrediente (gomma di guar)". Insomma, anche in questo caso il richiamo è dovuto a una sospetta contaminazione da ossido di etilene: nelle ultime settimane le segnalazioni a tal riguardo sono schizzate alle stelle. Per la precisione, i prodotti sottoposti a richiamo da Esselunga e Iper sono quelli designati dai seguenti numeri di lotto e termine di conservazione: - Nettare di, in confezioni da 1 litro con il numero di lotto L:201210 e il Tmc 10/12/2021; - Bevanda riso e, in confezioni da 1 litro con i numeri di lotto ...