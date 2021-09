Addio a Willie Garson, il ‘Blatch’ di “Sex and the City”: l’omaggio di ‘Miranda’ e ‘Samantha’ (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo la diffusione del primo teaser trailer di And Just Like That…, i riflettori tornano ad accendersi su Sex and the City. E, questa volta, per ragioni tutt’altro che piacevoli. Si è spento nelle ultime ore l’attore Willie Garson, che in molti ricorderanno nei panni di Stanford Blatch, all’età di 57 anni. Da tempo l’interprete … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo la diffusione del primo teaser trailer di And Just Like That…, i riflettori tornano ad accendersi su Sex and the. E, questa volta, per ragioni tutt’altro che piacevoli. Si è spento nelle ultime ore l’attore, che in molti ricorderanno nei panni di Stanford Blatch, all’età di 57 anni. Da tempo l’interprete … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

mymatteo : Nuuu Stanford :( Addio a Willie Garson, morto l'attore di 'Sex and the City' - PrimaCommunica2 : Addio a Willie Garson (57), l'amico Blatch nella serie cult 'Sex and the City'. Era in cura per un cancro - bianca_cappa : Lui e Samantha erano i soli a togliere il pesante cappotto della banalità assoluta di una serie che ancora oggi def… - verderameblu : RT @badtasteit: #WillieGarson è morto a 57 anni, addio all'interprete di Stanford in #SexandtheCity - cateave : RT @badtasteit: #WillieGarson è morto a 57 anni, addio all'interprete di Stanford in #SexandtheCity -