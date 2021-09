Uomini e Donne, ex tronista torna con la corteggiatrice? L’indiscrezione (Di martedì 21 settembre 2021) Un’indiscrezione pazzesca su di un ex tronista che da poco ha lasciato la sua scelta ed è stato visto con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone si è da poco lasciato con la sua scelta di Uomini e Donne, Vanessa Spoto. Il modello del dating show è arrivato alla fine del programma dove L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Un’indiscrezione pazzesca su di un exche da poco ha lasciato la sua scelta ed è stato visto con un’exdiMassimiliano Mollicone si è da poco lasciato con la sua scelta di, Vanessa Spoto. Il modello del dating show è arrivato alla fine del programma dove L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, dopo incredibile e grave episodio nel carcere di Frosinon… - lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - HuffPostItalia : Dopo le donne, gli uomini. L'Italvolley è campione d'Europa - atsumusthighs_ : RT @sailor_snickers: “mica è sessismo dire che mediamente le donne guidano peggio” I dati mica dicono che 2 conducenti su 3 che beccano mu… - melinoae : Ovviamente siete bifobici SOPRATTUTTO se si parla di donne bisessuali, perché in generale non vi ho mai sentito dir… -