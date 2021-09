"Un suicidio", poi l'affondo contro Mario Draghi. Stangata sulla casa, Salvini durissimo: "Ecco le cifre del salasso" (Di martedì 21 settembre 2021) La Stangata in arrivo sulle prime e sulle seconde case sarà senza precedenti. Lo ha dimostrato, dati alla mano, Matteo Salvini. Che ha anche definito un "salasso" la riforma del catasto. "Un danno grave per il mercato immobiliare e un colpo mortale alla ripresa economica post-Covid. Risultati in totale contraddizione con lo spirito del governo Draghi, visto che il premier in persona aveva spiegato che in questa fase 'i soldi non si prendono ma si danno'", ha fatto sapere il leader della Lega. A pagarne le conseguenze saranno, ovviamente, milioni di famiglie italiane. "L'Italia non ha bisogno di ricette suicide già viste con Monti, dall'aumento delle tasse al ritorno alla Fornero", ha proseguito il numero uno del Carroccio. Secondo i primi calcoli - sottolinea l'ufficio stampa della Lega -, "ci sarebbe un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Lain arrivo sulle prime e sulle seconde case sarà senza precedenti. Lo ha dimostrato, dati alla mano, Matteo. Che ha anche definito un "" la riforma del catasto. "Un danno grave per il mercato immobiliare e un colpo mortale alla ripresa economica post-Covid. Risultati in totale contraddizione con lo spirito del governo, visto che il premier in persona aveva spiegato che in questa fase 'i soldi non si prendono ma si danno'", ha fatto sapere il leader della Lega. A pagarne le conseguenze saranno, ovviamente, milioni di famiglie italiane. "L'Italia non ha bisogno di ricette suicide già viste con Monti, dall'aumento delle tasse al ritorno alla Fornero", ha proseguito il numero uno del Carroccio. Secondo i primi calcoli - sottolinea l'ufficio stampa della Lega -, "ci sarebbe un ...

