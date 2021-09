Raffaella Fico | “Mario Balotelli mi cacciò di casa” Le dichiarazioni al Gf Vip 6

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 21 settembre 2021)è una concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. La showgirl ha raccontato all’interno della, la sua storia con. Un doloroso passato per cui allasono scese le lacrime mentre raccontava la sua storia. Al riguardo ha raccontato: “Non sono rimasta incinta all’improvviso.. insieme lo abbiamo cercato, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello Vip 6, si amplia il cast. Le indiscrezioni Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della terza puntata, nomination e televoto Scontro social tra Pamela Prati e “Verissimo” Diffida per Tommaso Zorzi? Ecco le novità in merito Semifinale Gf Vip 5, le anticipazioni della puntata del 26 febbraio ...