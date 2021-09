L'Ue sigla il contratto con Eli Lilly per i monoclonali contro il Covid (Di martedì 21 settembre 2021) La Commissione Ue ha firmato un contratto quadro di appalto congiunto con l’azienda farmaceutica Eli Lilly per la fornitura di un trattamento con anticorpi monoclonali per i pazienti affetti da coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso esecutivo comunitario.Il nuovo contratto segna “l’ultimo sviluppo” nel “primo portafoglio di cinque promettenti terapie annunciate dalla Commissione” a giugno come parte della strategia sulle terapie per il Covid.Il medicinale è attualmente in fase di revisione da parte dell’Ema. Diciotto Stati membri hanno sottoscritto l’appalto congiunto per l’acquisto di un massimo di 220mila trattamenti. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) La Commissione Ue ha firmato unquadro di appalto congiunto con l’azienda farmaceutica Eliper la fornitura di un trattamento con anticorpiper i pazienti affetti da coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso esecutivo comunitario.Il nuovosegna “l’ultimo sviluppo” nel “primo portafoglio di cinque promettenti terapie annunciate dalla Commissione” a giugno come parte della strategia sulle terapie per il.Il medicinale è attualmente in fase di revisione da parte dell’Ema. Diciotto Stati membri hanno sottoscritto l’appalto congiunto per l’acquisto di un massimo di 220mila trattamenti.

