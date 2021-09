LIVE – Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 cronometro uomini junior: aggiornamenti in DIRETTA (Di martedì 21 settembre 2021) La DIRETTA scritta della cronometro maschile juniores dei Mondiali di Ciclismo su strada 2021, che chiude il programma delle prove contro il tempo individuali. Tra i 79 giovani corridori al via anche gli azzurri Tommaso Bessega e Samuele Bonetto, con quest’ultimo che ha chiuso al quinto posto la cronometro dei recenti Europei di Trento. Grande attesa per i padroni di casa del Belgio, con Segaert e Uijtdebroeks che sognano di replicare la doppietta continentale. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale, con aggiornamenti LIVE e classifiche per non farvi perdere assolutamente nulla. COME SEGUIRLA IN TV Segui il LIVE a partire dalle 14:55 Mondiali 2021: CALENDARIO E PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Lascritta dellamaschilees deidisu strada, che chiude il programma delle prove contro il tempo individuali. Tra i 79 giovani corridori al via anche gli azzurri Tommaso Bessega e Samuele Bonetto, con quest’ultimo che ha chiuso al quinto posto ladei recenti Europei di Trento. Grande attesa per i padroni di casa del Belgio, con Segaert e Uijtdebroeks che sognano di replicare la doppietta continentale. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale, cone classifiche per non farvi perdere assolutamente nulla. COME SEGUIRLA IN TV Segui ila partire dalle 14:55: CALENDARIO E PROGRAMMA ...

