Lione vs Troyes | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 settembre 2021) Ilospita ilal Parc Olympique Lyonnais per il settimo turno di Ligue 1 mercoledì 22 settembre per quello che è, allo stato attuale, uno scontro a metà classifica. I padroni di casa sono scesi al nono posto in classifica, dopo una dolorosa sconfitta contro il Paris Saint-Germain nel fine settimana, mentre i loro avversari sono 13esimi. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha avuto un inizio misto nella sua stagione 2021-22, con il nuovo allenatore Peter Bosz che forse si è preso del tempo per trovare i suoi piedi in una nuova panchina. La stagione è iniziata con un pareggio in casa contro il Brest e una deludente sconfitta per 3-0 ...