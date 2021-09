Lavori gravosi, dai bidelli ai tassisti: ecco chi potrà andare in pensione a 63 anni con la riforma dell'ape sociale (Di martedì 21 settembre 2021) Dai bidelli, ai tassisti, dai falegnami ai commessi, passando per i saldatori. Sono in tutto 27 le categorie che potrebbero rientrare nella nuova "Super ape sociale", la riforma prevista... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 settembre 2021) Dai, ai, dai falegnami ai commessi, passando per i saldatori. Sono in tutto 27 le categorie che potrebbero rientrare nella nuova "Super ape", laprevista...

simoneavogadro : Una mancetta elettorale che pagheranno tutti gli altri (che alla fine andranno in pensione 2 anni dopo per fare tor… - LalliVincenzo : RT @orizzontescuola: Lavori gravosi, ci sono anche i docenti di scuola primaria e i collaboratori scolastici nella nuova lista: per loro po… - EnricoZanolini : l'Italia è quel paese barzelletta in cui, mentre si condanna una generazione di under 40 alla fame, si decidere di… - bizcommunityit : Lavori gravosi, il nuovo elenco: dai maestri ai bidelli ai tassisti, chi potrà andare in pensione a 63 anni - PMI_it : Pensione Precoci Quota 41, si allarga la platea dei lavori gravosi: Addetti a lavori gravosi con diritto a pensione… -