Jonix | crescita a doppia cifra dei risultati semestrali

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – chiude il primo semestre dell'anno con un Valore della Produzione che si attesta a 2,5 milioni di euro, indel 64% rispetto a 1,6 milioni di euro al 30 giugno 2020. I Ricavi sono pari a 2,5 milioni di euro, indell'86% rispetto a 1,3 milioni di euro al 30 giugno 2020. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a 0,51 milioni di euro, in linea con il dato al 30 giugno 2020 (0,49 milioni di euro), mentre il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 0,46 milioni di euro indel 4% rispetto al 30 giugno 2020 (0,44 milioni di euro), dopo ammortamenti per 52 migliaia di euro (47 migliaia di euro al 30 giugno 2020).Il Risultato ante Imposte è pari a 0,43 milioni di euro, invariato rispetto al 30 giugno 2020, dopo oneri finanziari per 13 migliaia di euro, in incremento rispetto a ...