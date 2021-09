«Histoire d’E», la poesia visuale ricorda Bentivoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mirella Bentivoglio, artista verbovisuale e critica d’arte (scomparsa nel 2017 a 95 anni), aveva iniziato la sua strada creativa affidandosi alla poesia con la raccolta Giardino (che nel 1943 Caproni volle recensire). Poi la parola deflagrò, divenne pietra, s’impuntò sui «silenziari», si fece fuso della Bella addormentata e, infine, conquistò una metamorfosi semantica che la rendeva segno grafico puro, «luogo» di accadimenti e di sedimentazioni di memorie, anche archetipiche. Seguendo la rete della smaterializzazione, la parola per Bentivoglio divenne immagine, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mirella, artista verboe critica d’arte (scomparsa nel 2017 a 95 anni), aveva iniziato la sua strada creativa affidandosi allacon la raccolta Giardino (che nel 1943 Caproni volle recensire). Poi la parola deflagrò, divenne pietra, s’impuntò sui «silenziari», si fece fuso della Bella addormentata e, infine, conquistò una metamorfosi semantica che la rendeva segno grafico puro, «luogo» di accadimenti e di sedimentazioni di memorie, anche archetipiche. Seguendo la rete della smaterializzazione, la parola perdivenne immagine, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

