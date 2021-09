Green pass bis: Lega, ok fiducia ma poniamo problemi (Di martedì 21 settembre 2021) "Rinnoviamo la fiducia al governo Draghi, ma ricordiamo la promessa di non aumentare in nessun modo le tasse, di aprire i cantieri e tenere sotto controllo i costi dell'energia. Parliamo di questo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) "Rinnoviamo laal governo Draghi, ma ricordiamo la promessa di non aumentare in nessun modo le tasse, di aprire i cantieri e tenere sotto controllo i costi dell'energia. Parliamo di questo, ...

borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - L1C1L1C1 : Green Pass o Nuovo Ordine Mondiale ? | Canale Italia - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini:Baobab,al via dosi a transitanti e richiedenti asilo. 'Per loro Green Pass in più lingue' #ANSA -