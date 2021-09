Fiorentina Inter 1-0 LIVE | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 settembre 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Franchi”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 1? Subito occasione per la– Vlahovic appoggia per Nico Gonzalez , ma esce Handanovic che blocca tutto. 8? Ci prova l’– Palla recuperata di Perisic che scarica subito su Dzeko. L’attaccante bosniaco apre su Barella che prova il tiro, ma la palla viene deviata in corner. 10? Handanovic salva su Vlahovic – L’attaccante serbo si libera in area e tira in ...