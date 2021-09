“Don Matteo 13” | ultimo ciak per Terence Hill | arriva Raul Bova

Leggi su zon

(Di martedì 21 settembre 2021) Dopo 20 annitoglie le vesti da prete-investigatore. L’addio a DonUn successo, quello di ‘Don‘ che dura da circa 20 anni ma dopo oltre 250 episodi,è pronto a dire addio al suo personaggio. L’a Spoleto, tra la commozione e i ringraziamenti di tutta la troupe: “Vogliamo pensare all’eredità checi lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per DONe per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito“, dice Luca Bernabei, il produttore della serie. Poi continua: “Consapevoli dell’eredità di, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più e di portarla avanti con la massima dedizione e ...