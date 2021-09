Diretta Fiorentina-Inter 1-2, Gonzalez espulso per proteste (Di martedì 21 settembre 2021) SEGUI LA Diretta DI Fiorentina-InterSECONDO TEMPO83' Giallo per Calhanoglu che esce per far spazio a Gagliardini. Dentro anche Dimarco per Lautaro Martinez. Per la Fiorentina... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 settembre 2021) SEGUI LADISECONDO TEMPO83' Giallo per Calhanoglu che esce per far spazio a Gagliardini. Dentro anche Dimarco per Lautaro Martinez. Per la...

Advertising

Fiorentinanews : #FiorentinaInter 1?-2? ??| 83' Ci prova #Italiano, che inserisce #Callejon e #Kokorin al posto di #Duncan e… - Fiorentinanews : #FiorentinaInter 1?-2? ??| 78' Follia di #Gonzalez che si prende due ammonizioni in 10 secondi per proteste. L'arge… - Fiorentinanews : #FiorentinaInter 1?-2? ??| 74' E' il momento di #Saponara, che prende il posto di #Sottil. Segui la nostra diretta… - Fiorentinanews : #FiorentinaInter 1?-2? ??| 65' E' il momento dei primi cambi per #Italiano: dentro #Odriozola e #Amrabat per… - Fiorentinanews : #FiorentinaInter 1?-2? ??| 55' La ribalta l'#Inter con #Dzeko. Colpo di testa del bosniaco su corner di #Calhanoglu… -