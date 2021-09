Demirspor, Balotelli ancora in gol: Besiktas rimontato dal 3-0 al 3-3 (Di martedì 21 settembre 2021) Mario Balotelli segna ancora. Dopo il gol su calcio di rigore nel match vinto 3-1 contro il Rizespor, Supermario va ancora a segno nella sfida contro il Besiktas (3-3). Lasciato in panchina da Vincenzo Montella nel primo tempo, dove il Demirspor va sotto di due gol, Balotelli entra nella ripresa e la squadra del tecnico italiano reagisce. Dopo un terzo gol subito da Yilmaz, al 60? segna Matias Vargas, poi entra Balotelli che al 79? accorcia ancora le distanze. E al 97?, nel lunghissimo recupero concesso dall’arbitro, il Demirspor trova la rete del pareggio con Assombalonga. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Mariosegna. Dopo il gol su calcio di rigore nel match vinto 3-1 contro il Rizespor, Supermario vaa segno nella sfida contro il(3-3). Lasciato in panchina da Vincenzo Montella nel primo tempo, dove ilva sotto di due gol,entra nella ripresa e la squadra del tecnico italiano reagisce. Dopo un terzo gol subito da Yilmaz, al 60? segna Matias Vargas, poi entrache al 79? accorciale distanze. E al 97?, nel lunghissimo recupero concesso dall’arbitro, iltrova la rete del pareggio con Assombalonga. SportFace.

