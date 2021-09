Decreto green pass scuola, arriva il sì della Camera che introduce obbligo per docenti e Ata (già in vigore) TESTO (Di martedì 21 settembre 2021) Via libera alla fiducia chiesta dal Governo alla Camera sul Decreto green pass scuola e trasporti. Hanno votato a favore 413 deputati, 48 i contrari e un astenuto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 settembre 2021) Via libera alla fiducia chiesta dal Governo allasule trasporti. Hanno votato a favore 413 deputati, 48 i contrari e un astenuto. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Decreto green Green pass bis, Camera conferma fiducia 17.40 Green pass bis, Camera conferma fiducia La Camera ha confermato la fuducia al governo sul Decreto legge Green pass bis. I voti a favore sono stati 414, 48 i contrari, un astenuto. l'Aula di Montecitorio è passata al seguito dell'esame del provvedimento riguardante misure urgenti per l'...

Green pass obbligatorio, decreto al Colle Adnkronos Green pass: la Camera approva la fiducia sul secondo decreto scuola e trasporti 21 settembre 2021 Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul ddl di conversione del decreto "Green pass scuola e trasporti" del 6 agosto 2021, (n. 111). I voti a favore sono stati 413, ...

Come ottenere il Green Pass dopo la prima dose di vaccino Covid Il Green Pass si può scaricare 15 giorni dopo la prima dose del vaccino anti Covid, oltre che in seguito alla guarigione o dopo aver effettuato un ...

