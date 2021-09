Covid oggi Lombardia, 472 contagi e 9 morti: 48 casi a Milano (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 472 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 21 settembre. Registrati inoltre altri 9 morti. 48 i casi a Milano città. 61.172 tamponi i processati. I ricoverati nelle terapie intensive sono 62 (-1), i pazienti Covid negli altri reparti sono 437 (+2). I nuovi casi di Covid19 in provincia di Milano sono 132, di cui 48 a Milano città. A Brescia ci sono 39 casi, a Bergamo e provincia ne sono stati rilevati 41. Se ne contano 104 a Varese, 34 a Monza e 17 a Mantova. Sono 13 a Como, 14 a Cremona, 8 a Lecco, 17 a Lodi, a Pavia 31. Tre a Sondrio L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 472 i nuovida coronavirus insecondo il bollettino di, 21 settembre. Registrati inoltre altri 9. 48 icittà. 61.172 tamponi i processati. I ricoverati nelle terapie intensive sono 62 (-1), i pazientinegli altri reparti sono 437 (+2). I nuovidi19 in provincia disono 132, di cui 48 acittà. A Brescia ci sono 39, a Bergamo e provincia ne sono stati rilevati 41. Se ne contano 104 a Varese, 34 a Monza e 17 a Mantova. Sono 13 a Como, 14 a Cremona, 8 a Lecco, 17 a Lodi, a Pavia 31. Tre a Sondrio L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

