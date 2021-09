“Chiudetela” Don Matteo 13 | pubblico in rivolta dopo la scoperta Non cambia solo il prete

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 settembre 2021) La nuova stagione di ‘Don’ coinciderà con l’addio storico di Terence Hill, chetantissimi anni ha deciso di alzare bandiera bianca e di lasciare questo ruolo importantissimo, che lo ha visto autentico protagonista su Rai 1 con ascolti clamorosi. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato del saluto commosso da parte dell’attore, che dunque lascerà il posto a Raoul Bova, come già annunciato nei mesi scorsi. Ma ora sono esplose le polemiche per alcune rivelazioni proprio di Bova. Terence Hill ha girato le ultime scene di ‘Don’ e sul set la commozione è stata tanta. L’attore ha lasciato il segno nondal punto di vista professionale, ma anche umano per la sua disponibilità e la sua gentilezza. Rimaste intatte nonostante il grande successo ottenuto. A sancire l’addio le foto di rito con tutto il cast ...