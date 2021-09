ATP Metz 2021 | Kohlschreiber supera Cecchinato Khachanov in rimonta su Muller | Rune spazza via Zapata Mirallas

(Di martedì 21 settembre 2021) Si conclude la seconda giornata del torneo ATP diper eleggere il successore di Jo-Wilfried Tsonga, recordman di vittorie a quota quattro. E per Gilles Simon tramonta il sogno di raggiungerlo: ko in tre set con Alejandro Davidovich Fokina, con un problema alla spalla che lo condiziona nell’ultima frazione. Niente da fare per Marco, che si è arreso per 7-6 6-3 contro il vecchio leone Philipp, entrato in tabellone come lucky loser: l’azzurro paga un tie-break pessimo, ritrovandosi 6-0, e il conseguente break ad inizio di seconda frazione. Vittoria inper il russo Karen, testa di serie numero 7 del tabellone. Il russo si ritrova sotto dopo 45 minuti con il francese Alexandre, numero 203 del mondo, ma ritrova confidenza in risposta ...

Advertising

TennisWorldit : Atp Tour - Musetti parte bene a Nur-Sultan.. Niente da fare per Cecchinato a Metz - OA_Sport : Seconda giornata di Metz con Cecchinato ko con Kohlschreiber, Rune che stravince con Zapata Mirallas e una gran vit… - sportface2016 : #AtpMetz 2021: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 22 settembre con #Sonego - TV7Benevento : Tennis: Atp Metz, Cecchinato fuori al primo turno... - TOSADORIDANIELA : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #MoselleOpen Marco Cecchinato ???? saluta subito Metz dopo la sconfitta al primo turno contro Philipp Kohls… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Metz

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2021 della giornata di mercoledì 22 settembre. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Hoang e Gojowczyk, mentre a seguire sarà la volta di Pouille e Schnur. Sul campo centrale, ...Esordio amaro per Marco Cecchinato nel "Moselle Open",250 con 419.470 euro di montepremi, in corso sul veloce indoor di, in Francia. Il 28enne palermitano, n.83 del ranking, ha ceduto per 7 - 6(3) 6 - 3, in un'ora e 27 minuti di gioco, al ...Si conclude la seconda giornata del torneo ATP di Metz per eleggere il successore di Jo-Wilfried Tsonga, recordman di vittorie a quota quattro. E per Gilles Simon tramonta il sogno di raggiungerlo: ko ...Atp Metz 2021: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 22 settembre con Lorenzo Sonego tra i protagonisti in campo ...