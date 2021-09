Vasco Rossi | svelata la tracklist dell’album “Siamo Qui”

Leggi su zon

(Di lunedì 20 settembre 2021)presenterà le canzoni del nuovo album nel corso del tour, riprogrammato tra Maggio e Giugno 2022, che toccherà anche la città di Trento Questa mattina, tramite il proprio profilo Instagram,ha svelato ladel suo nuovo album di ineditiQui, in arrivo nei negozi di dischi e in streaming il pmo 12 Novembre. Tra gli undici inediti che compongono l’ideale seguito di Sono Innocente, uscito nel 2014 e certificato con sei dischi di platino per le oltre 300.000 copie vendute, anche il singolo “Una canzone d’amore buttata via” uscito il 1° Gennaio del 2021 (qui il video ufficiale) Di seguito lacompleta diqui: XI Comandamento L’amore l’amorequi La ...