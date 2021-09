Una truffa Caos a Mediaset | bomba di Dagospia | l' ira di Pier Silvio Berlusconi | contro chi minaccia querela

(Di lunedì 20 settembre 2021) L'indiscrezione rilanciata daè di quelle davvero clamorose. Si parla di Star in the Star, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5, che all'esordio di giovedì scorso si è fermato a un deludente 11% di share. La trasmissione è da tempo al centro delle polemiche perché sarebbe simile, troppo simile, a Tale e quale show e a Il cantante mascherato, due programmi Rai. E ora, secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su, sarebbe addiritturareBanijay, la società di produzione che ha ideato Star in the star. Secondo quanto scrive Dago, "una lettera durissima è arrivata sabato sui tavoli dei due dirigenti: mittenteche, vista la puntata d'esordio, ...

Advertising

ZZiliani : Dopodomani ricorre l’anniversario dell’esame truffa di #Suarez (e il 28 c’è l’udienza preliminare in sede penale).… - poliziadistato : 6 arresti, 21 perquisizioni e 2,5 milioni euro sequestrati. Questo l'esito dell'indagine della #squadramobile e… - 6166467278004cc : @fratotolo2 E' solo una truffa. - DiTeleblog : E' una truffa! ?? - CalcioPillole : Il campione portoghese Cristiano #Ronaldo e il suo agente Jorge Mendes sono stati vittima di una truffa da quasi 30… -

Ultime Notizie dalla rete : Una truffa

Tuttosport

L'ex Juve Ronaldo è stato vittima diper un ammontare di 288 mila euro. Cosa è successo tra il 2007 e il 2010 Ronaldo continua a far parlar di sè al Manchester United per vicende di campo ed extra campo. Come riporta il ...Trentasette persone residenti a Mesagne sono state denunciate a piede libero a seguito di... Gli indagati devono rispondere dei reati di falso in atto pubblico eai danno di un ente pubblico.BALLABIO – La truffa corre sul filo anzi, on line. Precisamente, su Subito.it, “negozio” virtuale sul quale un ballabiese ha acquistato (con soldi veri: 1.600 euro pagati in 4 tranches alle poste di v ...La procura di Bergamo ha chiuso le indagini sull’inchiesta relativa ad una presunta truffa sulla gestione dei fondi pubblici destinati all’accoglienza dei migranti. Nel giugno del 2020 i carabinieri a ...