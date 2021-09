Udinese-Napoli 0-4, Spalletti: “Grande partita. Scudetto? Non guardiamo le altre” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Scudetto? Non dobbiamo guardare le altre ma la storia del Napoli. E alle sette squadre di sempre, aggiungerei anche la Fiorentina. Ma è inutile partire bene se poi non si riesce a costruire un futuro e un lungo periodo di buoni risultati. Stasera c’è stata una Grande partita contro una squadra forte che poteva andare in testa alla classifica”. Lo ha detto Luciano Spalletti dopo la vittoria esterna del suo Napoli sull’Udinese per 4-0 nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Decidono le reti di Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano: “Contro il Leicester c’erano stati segnali importanti. Ora vedo convinzione di avere qualità, poi qualunque calciatore può fare la differenza e determinare un risultato con una giocata. È il massimo abbinare la ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) “? Non dobbiamo guardare lema la storia del. E alle sette squadre di sempre, aggiungerei anche la Fiorentina. Ma è inutile partire bene se poi non si riesce a costruire un futuro e un lungo periodo di buoni risultati. Stasera c’è stata unacontro una squadra forte che poteva andare in testa alla classifica”. Lo ha detto Lucianodopo la vittoria esterna del suosull’per 4-0 nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Decidono le reti di Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano: “Contro il Leicester c’erano stati segnali importanti. Ora vedo convinzione di avere qualità, poi qualunque calciatore può fare la differenza e determinare un risultato con una giocata. È il massimo abbinare la ...

