‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’ stasera 20 settembre in tv | orario | streaming e anticipazioni

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 settembre 2021) Archiviata una giornata di campionato, spazio al lunedì di intrattenimento e commento sportivo. Alle 23:49, in seconda serata di lunedì 20, andrà in onda su Italia 1 (su Mediaset Play),– Ladel pallone”, format condotto da Piero Chiambretti, alla presenza di ospiti fissi e volti noti del mondo dello sport. In studio non mancheranno Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Marcello Micci, Luca Beatrice e Raffaele Auriemma. Presenti anche Walter Zenga e l’attore e grande tifoso della Fiorentina, Massimo Ceccherini. SportFace.