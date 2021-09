Scaroni: “Gli stadi devono tornare al 100% della capienza. Il Milan? Mi aspetto almeno il quarto posto” (Di lunedì 20 settembre 2021) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a Quarta Repubblica su Rete 4, il progetto del club rossonero, parlando anche del ritorno totale dei tifosi allo stadio. Queste le sue parole: “Io sono un uomo di business quindi non mi faccio né speranze né illusioni, io faccio budget. Nel nostro budget noi ci aspettiamo che il Milan arrivi almeno quarto, in Champions. Questo è il nostro obiettivo. Poi certo, tutto quello che c’è di più siamo ben contenti”. Ritorno dei tifosi al completo negli stadi: “Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100%, o almeno al 75% perché per noi è un danno economico importante. Sono fiducioso che il Governo accetti il nostro grido di dolore e che accetti l’idea di avere degli ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Il presidente del, Paolo, ha parlato a Quarta Repubblica su Rete 4, il progetto del club rossonero, parlando anche del ritorno totale dei tifosi alloo. Queste le sue parole: “Io sono un uomo di business quindi non mi faccio né speranze né illusioni, io faccio budget. Nel nostro budget noi ci aspettiamo che ilarrivi, in Champions. Questo è il nostro obiettivo. Poi certo, tutto quello che c’è di più siamo ben contenti”. Ritorno dei tifosi al completo negli: “Desidero che glivengano riempiti al, oal 75% perché per noi è un danno economico importante. Sono fiducioso che il Governo accetti il nostro grido di dolore e che accetti l’idea di avere degli ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Scaroni: 'Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economico i… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Scaroni: 'Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economico i… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Scaroni: 'Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economico i… - apetrazzuolo : MILAN - Scaroni: 'Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economi… - napolimagazine : MILAN - Scaroni: 'Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economi… -