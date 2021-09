Perm, Russia: un giovane con armi e elmetto irrompe nel campus universitario e uccide 6 persone (Di lunedì 20 settembre 2021) Il killer, un 18enne armato di fucile, ha aperto il fuoco contro studenti e professori. Ne ferisce 24 prima di essere a sua volta ferito in modo grave dalla polizia che era intervenuta sul posto. Si ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 settembre 2021) Il killer, un 18enne armato di fucile, ha aperto il fuoco contro studenti e professori. Ne ferisce 24 prima di essere a sua volta ferito in modo grave dalla polizia che era intervenuta sul posto. Si ...

