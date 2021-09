“Mi sono sporto, ho avuto un capogiro e il piccolo Samuele è caduto. Poi sono andato in pizzeria” (Di lunedì 20 settembre 2021) Un racconto da brividi che, però, non sembra esser ritenuto veritiero – quantomeno per la dinamica – dagli inquirenti. Questa mattina il Gip di Napoli ha convalidato il fermo nei confronti di Mariano Cannio, il 38enne accusato dell’omicidio del piccolo Samuele, caduto (ancora da capire se gettato volontariamente) da un balcone di via Foria, nel centro della città partenopea. Quanto dichiarato dall’unico accusato sembra avere molte lacune che non fanno chiarezza su quanto accaduto pochi istanti prima della tragedia. Mariano Cannio confessa di aver gettato il piccolo Samuele dal balcone Una narrazione non convincente perché Mariano Cannio ha dichiarato due versioni che vanno in direzione opposta: la prima parla di “atto deliberato”, la seconda di “incidente”. E così questa mattina ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Un racconto da brividi che, però, non sembra esser ritenuto veritiero – quantomeno per la dinamica – dagli inquirenti. Questa mattina il Gip di Napoli ha convalidato il fermo nei confronti di Mariano Cannio, il 38enne accusato dell’omicidio del(ancora da capire se gettato volontariamente) da un balcone di via Foria, nel centro della città partenopea. Quanto dichiarato dall’unico accusato sembra avere molte lacune che non fanno chiarezza su quanto acpochi istanti prima della tragedia. Mariano Cannio confessa di aver gettato ildal balcone Una narrazione non convincente perché Mariano Cannio ha dichiarato due versioni che vanno in direzione opposta: la prima parla di “atto deliberato”, la seconda di “incidente”. E così questa mattina ...

Ultime Notizie dalla rete : sono sporto Bimbo precipitato dal balcone a Napoli, il domestico ammette: "Mi sono sporto e l'ho lasciato cadere" "Ad un tratto l'ho preso in braccio e sono uscito fuori al balcone, attraverso la finestra in prossimità del mobile della cucina. Giunto all'esterno con il bambino tra le braccia mi sono sporto ed ho lasciato cadere il piccolo". Sono le parole del 38 enne fermato per l'omicidio del piccolo Samuele Gargiulo, 4 anni, che ha rilasciato alcune dichiarazioni, in sede di sommarie ...

Confessa: così ho lasciato cadere bimbo 18.00 Confessa: così ho lasciato cadere bimbo "L'ho preso in braccio, mi sono sporto e ho lasciato cadere il piccolo". E' la confessione di Mariano Cannio, il domestico 38enne accusato dell'omicidio del piccolo Samuele, di 4 anni, precitato dal balcone venerdì scorso a ...

