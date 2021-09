Jo Squillo con il burqa al Grande Fratello Vip 6: il motivo e il messaggio dietro la scelta della cantante (Di lunedì 20 settembre 2021) Jo Squillo ha deciso di indossare un burqa in occasione della diretta del Grande Fratello Vip di questa sera. La cantante ha voluto così manifestare solidarietà nei confronti delle donne di Kabul e dell’Afghanistan, lanciando un messaggio importante. “Non dobbiamo solo parlare ma creare azioni di solidarietà“, il suo intervento presto interrotto da Alfonso Signorini e dalle esigenze della diretta televisiva. Jo Squillo con il burqa al Grande Fratello Vip Jo Squillo si è presa subito la scena nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di questa sera. La cantante ha deciso di presentarsi nel ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 settembre 2021) Joha deciso di indossare unin occasionediretta delVip di questa sera. Laha voluto così manifestare solidarietà nei confronti delle donne di Kabul e dell’Afghanistan, lanciando unimportante. “Non dobbiamo solo parlare ma creare azioni di solidarietà“, il suo intervento presto interrotto da Alfonso Signorini e dalle esigenzediretta televisiva. Jocon ilalVip Josi è presa subito la scena nel corsodiretta delVip di questa sera. Laha deciso di presentarsi nel ...

