Inghilterra: il viaggio di Rosalinda e Zenga (VIDEO E FOTO) (Di lunedì 20 settembre 2021) Inghilterra: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga innamoratissimi e sorridenti durante il loro viaggio a Londra! La magnifica coppia è sempre più unita e l’amore procede a gonfie vele! Guarda i VIDEO e le FOTO della vacanza romantica dei Zengavò! Inghilterra: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aggiornano i fan sul loro romantico viaggio a Londra, una L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di lunedì 20 settembre 2021)Cannavò e Andreainnamoratissimi e sorridenti durante il loroa Londra! La magnifica coppia è sempre più unita e l’amore procede a gonfie vele! Guarda ie ledella vacanza romantica deivò!Cannavò e Andreaaggiornano i fan sul loro romanticoa Londra, una L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

StellaS33442832 : RT @StellaS33442832: #RosalindaCannavò e #AndreaZenga, l'indimenticabile viaggio a #Londra: guarda video e foto da non perdere! https://t.c… - StellaS33442832 : #RosalindaCannavò e #AndreaZenga, l'indimenticabile viaggio a #Londra: guarda video e foto da non perdere!… - lcwdens : non penso di riuscire ad andare a Firenze perché ho speso un patrimonio per il mio viaggio in inghilterra ma giratina a roma assicurata - trym81 : RT @squopellediluna: 19/09/1952 – Gli USA vietano il rientro a Charlie Chaplin cittadino britannico residente negli Usa, dopo un viaggio in… - squopellediluna : 19/09/1952 – Gli USA vietano il rientro a Charlie Chaplin cittadino britannico residente negli Usa, dopo un viaggio in Inghilterra -