Gullit: "De Ligt all'Ajax giocava in modo diverso. Ora si deve calmare" (Di lunedì 20 settembre 2021) Il parere dell'ex campione olandese Rudd Gullit sul connazionale Matthijs de Ligt a margine dei Giacinto Facchetti Awards. Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 20 settembre 2021) Il parere dell'ex campione olandese Ruddsul connazionale Matthijs dea margine dei Giacinto Facchetti Awards.

Advertising

GoalItalia : Gullit sul momento che sta vivendo De Ligt: “Quando si calmerà diventerà un grande, in Nazionale finalmente gioca D… - ilcirotano : Gullit: 'De Ligt all'Ajax giocava in modo diverso. Ora si deve calmare' - - SkySport : #Gullit: '#Inter squadra giusta per #Dumfries. #DeLigt ha troppa frenesia'. VIDEO #SkySport - sportli26181512 : Gullit: 'Inter squadra giusta per Dumfries. De Ligt ha troppa frenesia'. VIDEO: L'olandese parla dei suoi connazion… - fcin1908it : Gullit: 'Dumfries, Inter la squadra giusta. De Vrij meglio di de Ligt perché...' -