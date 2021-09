Emmy 2021, per The Crown è un trionfo: i premi vinti dalla serie Netflix (Di lunedì 20 settembre 2021) The Crown ha trionfato agli Emmy 2021, conquistando sette premi, tra cui quelli come miglior attrice ad Olivia Colman e miglior attore a Josh O'Connor. The Crown è stata una delle serie TV più trionfanti agli Emmy 2021. Rivediamo allora tutti i premi vinti dalla serie Netflix, riferiti alla quarta stagione dello show che ha visto protagonisti Olivia Colman, Emma Corrin, Gillian Anderson e Josh O'Connor. Nelle scorse ore, all'Event Deck at L.A. di Los Angeles, si è tenuta la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 settembre 2021) Theha trionfato agli, conquistando sette, tra cui quelli come miglior attrice ad Olivia Colman e miglior attore a Josh O'Connor. Theè stata una delleTV più trionfanti agli. Rivediamo allora tutti i, riferiti alla quarta stagione dello show che ha visto protagonisti Olivia Colman, Emma Corrin, Gillian Anderson e Josh O'Connor. Nelle scorse ore, all'Event Deck at L.A. di Los Angeles, si è tenuta la ...

