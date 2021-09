Doppio rinnovo per Virgin River 4 e 5, Netflix blinda l’harmony con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson (Di lunedì 20 settembre 2021) Netflix si è appena assicurata le stagioni di Virgin River 4 e 5 con un Doppio rinnovo: la serie melodrammatica tratta dai libri di Robyn Carr continuerà per almeno altre due stagioni (e potenzialmente molte altre sono sul piatto, visti i quasi 20 romanzi disponibili per l’adattamento). Il rinnovo di Virgin River 4 e 5 è stato annunciato dai canali social ufficiali della serie. A dire il vero era già trapelata l’indiscrezione che le riprese della quarta stagione fossero in corso quest’estate. E una prosecuzione era decisamente attesa dopo il finale decisamente aperto della terza: mentre Doc aspetta che Hope sia fuori pericolo dopo un incidente, Brady è stato arrestato per aver presumibilmente sparato a Jack, inoltre Charmaine informa il suo che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 settembre 2021)si è appena assicurata le stagioni di4 e 5 con un: la serie melodrammatica tratta dai libri di Robyn Carr continuerà per almeno altre due stagioni (e potenzialmente molte altre sono sul piatto, visti i quasi 20 romanzi disponibili per l’adattamento). Ildi4 e 5 è stato annunciato dai canali social ufficiali della serie. A dire il vero era già trapelata l’indiscrezione che le riprese della quarta stagione fossero in corso quest’estate. E una prosecuzione era decisamente attesa dopo il finale decisamente aperto della terza: mentre Doc aspetta che Hope sia fuori pericolo dopo un incidente, Brady è stato arrestato per aver presumibilmente sparato a Jack, inoltre Charmaine informa il suo che ...

