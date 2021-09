Chi è Olga Plachina, atleta moglie di Aldo Montano: età, figli e matrimonio con il concorrente del GF Vip 6 (Di lunedì 20 settembre 2021) Olga Plachina è la moglie di Aldo Montano, noto campione olimpico di sciabola che vinse l’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004. Lo schermidore è famoso anche per le sue numerose relazioni sentimentali, tra cui il flirt con Manuela Arcuri e la lunga storia con Antonella Mosetti. Nel 2016, Aldo ha sposato Olga Plachina, anche lei campionessa olimpica. Da lunedì 13 settembre, il campione di sciabola ha iniziato il suo percorso al GF Vip 2021, pare proprio sotto la spinta della moglie. La ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore è nota per il suo talento sportivo e per la sua bellezza, che l’ha portata a vincere premi in numerosi concorsi. Chi è Olga Plachina: la carriera tra le Olimpiadi e le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 settembre 2021)è ladi, noto campione olimpico di sciabola che vinse l’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004. Lo schermidore è famoso anche per le sue numerose relazioni sentimentali, tra cui il flirt con Manuela Arcuri e la lunga storia con Antonella Mosetti. Nel 2016,ha sposato, anche lei campionessa olimpica. Da lunedì 13 settembre, il campione di sciabola ha iniziato il suo percorso al GF Vip 2021, pare proprio sotto la spinta della. La ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore è nota per il suo talento sportivo e per la sua bellezza, che l’ha portata a vincere premi in numerosi concorsi. Chi è: la carriera tra le Olimpiadi e le ...

Advertising

angeliquepoison : Chi è #OlgaPlachina, atleta moglie di #AldoMontano: età, figli e matrimonio con il concorrente del GF Vip 6… - daniele19921 : RT @Hopethefirst1: in Gazzetta Ufficiale. Per il momento, chi vuol avere informazioni ci può scrivere a questa e-mail oppure all'indirizzo… - maurogab1 : RT @Hopethefirst1: in Gazzetta Ufficiale. Per il momento, chi vuol avere informazioni ci può scrivere a questa e-mail oppure all'indirizzo… - controcampus : #IlPersonaggio @OlgaPlachina ne abbiamo sentito parlare?? ma...sappiamo davvero chi è - Hopethefirst1 : in Gazzetta Ufficiale. Per il momento, chi vuol avere informazioni ci può scrivere a questa e-mail oppure all'indi… -