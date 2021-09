Cattelan, fa flop con ‘Da Grande’ e il web non perdona: “Direi quasi patetico” (Di lunedì 20 settembre 2021) La prima puntata di ‘Da Grande’, primo programma Rai di Alessandro Cattelan è stato un flop di ascolti: su Twitter pioggia di critiche. C’era grande attesa per il primo programma di Alessandro Cattelan in Rai. Il conduttore ex Sky è stato corteggiato dalla tv statale per anni e ancora prima che si concludesse l’accordo veniva presentato come il futuro della televisione, colui che avrebbe portato su Rai Uno un programma finalmente adatto ai più giovani. Infatti al conduttore è stata data carta bianca per un programma che fosse simile a quelli fatti negli anni precedenti su Sky e questo di fatto è stato nella prima puntata ‘Da Grande’. Ieri sera Cattelan ha portato in onda un programma fuori target per gli standard della Rai, qualcosa che i telespettatori affezionati ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 settembre 2021) La prima puntata di ‘Da, primo programma Rai di Alessandroè stato undi ascolti: su Twitter pioggia di critiche. C’era grande attesa per il primo programma di Alessandroin Rai. Il conduttore ex Sky è stato corteggiato dalla tv statale per anni e ancora prima che si concludesse l’accordo veniva presentato come il futuro della televisione, colui che avrebbe portato su Rai Uno un programma finalmente adatto ai più giovani. Infatti al conduttore è stata data carta bianca per un programma che fosse simile a quelli fatti negli anni precedenti su Sky e questo di fatto è stato nella prima puntata ‘Da. Ieri seraha portato in onda un programma fuori target per gli standard della Rai, qualcosa che i telespettatori affezionati ...

