Bayern-Bochum 7-0 | gol e highlights | ancora Lewandowski | VIDEO

Advertising

val3riob : Oggi vorrei una partita tipo Ajax-Cambuur, ma mi accontenterei anche di un Bayern-Bochum. #JuveMilan - Fprime86 : RT @SkySport: ?? MULLER VEDE LEWANDOWSKI ? Lampropoulos nell'anticipo fa autogol ?? HL ? - TizianoG2 : RT @SkySport: ?? MULLER VEDE LEWANDOWSKI ? Lampropoulos nell'anticipo fa autogol ?? HL ? - SkySport : ?? MULLER VEDE LEWANDOWSKI ? Lampropoulos nell'anticipo fa autogol ?? HL ? - GazzettinoL : Una valanga,del Bayern Monaco, travolge il malcapitato Bochum con un -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Bochum

I risultati della giornata 5 Herta - Greuther Furth 2 - 1 57' Hrgota , 61' Ekkelenkamp, 79' BauerMonaco -7 - 0 17' Sané, 27' Kimmich, 32' Gnabry, 43' Lampropoulos , 61' Lewandowski, ...Già, perché in Europa solo due squadre hanno fatto meglio della Roma, da questo punto di vista: ilMonaco e l'Ajax , che ieri hanno lasciato il segno con due goleade (7 - 0 ale 9 - 0 ...I bavaresi ne mettono dentro sette contro il Bochum e tornano in vetta. I gialloneri battono l'Union Berlino, altro mezzo passo falso del Lipsia ...Quarta vittoria consecutiva per il Bayern Monaco, che in attesa della partita del Wolfsburg si riprende la vetta della Bundesliga con una vittoria schiacciante. Contro il Bochum finisce addirittura 7- ...