Aida Yespica racconta il suo dramma e scoppia in lacrime: abusata da bambina (Di lunedì 20 settembre 2021) Aida Yespica racconta il suo dramma in Tv e scoppia in lacrime. Pubblico senza parole: abusata quando era una bambina Ferite ancora aperte per Aida Yespica seppure siano passati moltissimi anni. La showgirl venezuelana ospite di Eleonora Daniele a "Storie Italiane" ha deciso di portare allo scoperto alcuni scheletri del passato raccontando un dramma che L'articolo proviene da Inews.it.

