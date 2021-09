Accolto ricorso Fiom | revocata lettera licenziamenti Gkn Ora intervenga Draghi

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il Tribunale di Firenze si è espresso a favore delpresentato dalla-Cgil contro idella Gkn di Campi Bisenzio, revocando lad’apertura della procedura di licenziamento collettivo. È quanto si apprende da fonti sindacali. “Come segretario generale dellaFirenze e Prato, che ha fattocontro Gkn per atteggiamento antisindacale, gli avvocati mi hanno comunicato che abbiamo vinto ile l’azienda deve revocare i” annuncia su Facebook il segretario territoriale di-Cgil, ...

- Il Tribunale di Firenze si è espresso a favore delpresentato dalla Fiom - Cgil contro i licenziamenti della Gkn di Campi Bisenzio, revocando la lettera d'apertura della procedura di ...Bloccati tutti i 422 licenziamenti della Gkn , attiva nella componentistica per auto. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 settembre, il giudice Anita Maria Brigida Davia ha emesso un decreto nel ...I giudici hanno accolto il ricorso dei sindacati, che avevano impugnato il procedimento avviato verso i 422 dipendenti licenziati dal gruppo. "E' stato violato l'articolo 28 dello Statuto dei ...Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha revocato l'apertura dei licenziamenti collettivi per lo stabilimento Gkn di Campi Bisenzio. “Abbiamo vinto il ricorso ex. Art 28! Gkn deve ritirare la procedura d ...