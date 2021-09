Spot | il robot di Boston Dynamics | aiuterà a mettere in sicurezza le fabbricheHDblog it

(Di domenica 19 settembre 2021) Si tratta del primo progetto dopo l’acquisizione da parte di Hyundai.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Spot, il robot di Boston Dynamics, aiuterà a mettere in sicurezza le fabbriche - David_c05 : Spot, il robot a quattro zampe, è il nuovo cane da guardia dello stabilimento Kia - QPeriscopica : RT @francopizzetti: Ed e' solo l'inizio Spot, il robot a quattro zampe, è il nuovo cane da guardia dello stabilimento Kia - gigibeltrame : Spot, il robot a quattro zampe, è il nuovo cane da guardia dello stabilimento Kia #digilosofia… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Spot, il robot a quattro zampe, è il nuovo cane da guardia dello stabilimento Kia) è stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Spot robot

HDblog

Attraverso il suo sito ufficiale, il gigante coreano ha infatti comunicato chequadrupede oramai ultra noto e presentato nel lontano 2015 , verrà utilizzato sotto il nome di 'Factory ......Nella piazza centrale della città tedesca di Erfurt può capitare di incontrare un poliziotto..., questo il suo nome, può salire i gradini della cattedrale ed è dotato di intelligenza ...Dopo l'acquisizione di Boston Dynamics da parte del gruppo Hyundai, perfezionata lo scorso giugno, arriva il primo annuncio di quello che verrà in futuro per l'azienda specializzata nella robotica. At ...A partire dal mese scorso, la polizia di Singapore viene aiutata nei suoi compiti da una coppia di poliziotti robot speciali. Due automi di medie dimensioni, entrambi chiamati Xavier, pattugliano le s ...