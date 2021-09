Salernitana, 4 sconfitte nelle prime 4 giornate: è record negativo (Di domenica 19 settembre 2021) La Salernitana ha perso tutte le prime quattro partite di campionato per la prima volta nella propria storia in Serie A. L’Atalanta ha battuto in trasferta la Salernitana 1-0 nell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A. All’Arechi decisiva la rete di Zapata al 75?. Duvan Zapata ha realizzato il primo storico gol in Serie A in una sfida tra Salernitana e Atalanta (due 0-0 nei primi due confronti). L’Atalanta ha iniziato il campionato vincendo le prime due trasferte per la terza stagione consecutiva, dopo esserci riuscita solamente una volta in precedenza nella propria storia (2000/01). Duvan ... Leggi su footdata (Di domenica 19 settembre 2021) Laha perso tutte lequattro partite di campionato per la prima volta nella propria storia in Serie A. L’Atalanta ha battuto in trasferta la1-0 nell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A. All’Arechi decisiva la rete di Zapata al 75?. Duvan Zapata ha realizzato il primo storico gol in Serie A in una sfida trae Atalanta (due 0-0 nei primi due confronti). L’Atalanta ha iniziato il campionato vincendo ledue trasferte per la terza stagione consecutiva, dopo esserci riuscita solamente una volta in precedenza nella propria storia (2000/01). Duvan ...

