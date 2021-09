“Ma ndo te seguimo”, Sabrina Ferilli accende subito Tu si Que Vales 2021 (Di domenica 19 settembre 2021) Parte forte, fortissimo, l’edizione 2021 di Tu si Que Vales ad accendere il programma le gag tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Ecco cosa è successo nella prima puntata Ha preso via la sera di sabato 18 settembre l’edizione 2021 di Tu si Que Vales, l’ottava della serie del programma, esportato nel 2014 in Italia dalla versione spagnola. —>>> Leggi anche Andrea Paris vince Tú Sí Que Vales 2020: clamoroso fuorionda di Sabrina Ferilli Lo show, come noto, si basa una serie di puntate audizione ... Leggi su ck12 (Di domenica 19 settembre 2021) Parte forte, fortissimo, l’edizionedi Tu si Queadre il programma le gag trae Maria De Filippi. Ecco cosa è successo nella prima puntata Ha preso via la sera di sabato 18 settembre l’edizionedi Tu si Que, l’ottava della serie del programma, esportato nel 2014 in Italia dalla versione spagnola. —>>> Leggi anche Andrea Paris vince Tú Sí Que2020: clamoroso fuorionda diLo show, come noto, si basa una serie di puntate audizione ...

Tú sí que vales va oltre il talent show e prova anche a riscrivere il concetto di varietà

Tú sí que vales, giunto all'ottava edizione, è un varietà a tutti gli effetti: il talent show è un pretesto ma ciò non è un difetto.

