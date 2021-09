Il Real Madrid di Ancelotti ribalta il Valencia e vola in vetta (Di domenica 19 settembre 2021) Valencia (SPAGNA) - Nuovo capolavoro tattico di Ancelotti , che con i suoi cambi fa suo lo scontro diretto del Mestalla e, di conseguenza, anche la vetta solitaria della Liga. A quattro giorni dal ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 settembre 2021)(SPAGNA) - Nuovo capolavoro tattico di, che con i suoi cambi fa suo lo scontro diretto del Mestalla e, di conseguenza, anche lasolitaria della Liga. A quattro giorni dal ...

