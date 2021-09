Firenze, al via Green Park: quattro gite in bici per riscoprire le Cascine (Di domenica 19 settembre 2021) Si consiglia la prenotazione, via email a info@lenozzedifigaro.it . Al termine spettacolo, aperitivo gratuito e una borraccia in regalo. Inaugura domenica 19 settembre l'artista Gianmaria Vassallo ... Leggi su lanazione (Di domenica 19 settembre 2021) Si consiglia la prenotazione, via email a info@lenozzedifigaro.it . Al termine spettacolo, aperitivo gratuito e una borraccia in regalo. Inaugura domenica 19 settembre l'artista Gianmaria Vassallo ...

Advertising

eziomauro : 'La saracinesca alzata, la staffa irregolare, in quella ditta le manomissioni erano consuetudine di lavoro: per que… - giusmo1 : Firenze, per la Gkn in corteo 25 mila persone. Applausi dai balconi. Chiusura al Piazzale: 'Si pensi ad uno scioper… - LuciaLaVita1 : RT @5stelletv: Crisi del lavoro: sul tavolo della Regione 50 dossier aperti - paolodriussi : Musica, addio al compositore Sylvano Bussotti: Firenze si preparava a festeggiare i 90 anni - LidiaBramani : RT @GregorioMoppi: Morto il compositore Sylvano Bussotti: il suo ultimo marameo all'amata- odiata Firenze -