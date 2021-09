Donnarumma, non arrivano buone notizie per il big match col PSG (Di domenica 19 settembre 2021) Al Parco dei Principi per PSG-Lione il pubblico è in trepidante attesa di poter finalmente acclamare Leo Messi, mentre per Donnarumma ancora non c’è spazio. Il PSG di Pochettino è atteso quest’oggi dal big match di Ligue 1 contro il Lione, in casa al Parc des Princes. I dubbi del tecnico argentino riguardano la presenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 settembre 2021) Al Parco dei Principi per PSG-Lione il pubblico è in trepidante attesa di poter finalmente acclamare Leo Messi, mentre perancora non c’è spazio. Il PSG di Pochettino è atteso quest’oggi dal bigdi Ligue 1 contro il Lione, in casa al Parc des Princes. I dubbi del tecnico argentino riguardano la presenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

forumJuventus : Raiola: 'La possibilità che Pogba torni alla Juventus c'è, lui ha Torino nel cuore, ma dipende anche da loro. Non a… - FBiasin : #Raiola a Rai Sport: 'Sono dispiaciuto per come è stato trattato #Donnarumma. Il suo futuro al #Psg? Non c'è storia… - FBiasin : #Donnarumma questa sera poteva essere capitano ad Anfield e, invece, guarda i suoi compagni giocare da una panchina… - mussssssssiano : @Smashdevil___14 @HaugeFan Hahaha non capisci un cazzo Bella la parata di merdgnan su deiola in Milan Cagliari Un… - Rizd101 : @FBiasin L'inter vende Hakimi e prende Dumfries,i tifosi sanno che non è Hakimi ma lo aspettano,lo sostengono e com… -