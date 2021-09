Covid: Conte, 'appello al governo, superare limiti capienza attuali cinema e teatri' (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Sul green pass o ci crediamo o non ci crediamo alla scienza, o ci crediamo o non ci crediamo ai vaccini. Noi ci crediamo. Dobbiamo puntare sui vaccini, ci consentono di coprire l'ultimo miglio per uscire dalla pandemia. Solo che ora dobbiamo concentrarci su maggiore riaperture, soprattutto sul settore della cultura, degli spettacoli. Si tratta di settori che hanno sofferto tanto, bisogna metterli in condizioni di ripartire efficacemente. Faccio un appello a governo, con il conforto del Cts, perché i limiti di capienza attuali -parlo di teatri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Sul green pass o ci crediamo o non ci crediamo alla scienza, o ci crediamo o non ci crediamo ai vaccini. Noi ci crediamo. Dobbiamo puntare sui vaccini, ci consentono di coprire l'ultimo miglio per uscire dalla pandemia. Solo che ora dobbiamo concentrarci su maggiore riaperture, soprattutto sul settore della cultura, degli spettacoli. Si tratta di settori che hanno sofferto tanto, bisogna metterli in condizioni di ripartire efficacemente. Faccio un, con il conforto del Cts, perché idi-parlo di, ...

Advertising

dinorazi : Giuseppe Conte: No alla patrimoniale, contro il Covid, sì a contributo del 2% per ricchezze superiori a 50 milioni… - RoyLepore : #Al via Carnevale Viareggio, su carri Draghi, Conte, Ferragni Mai in 150 anni i carri allegorici a settembre, colpa Covid - MaxLandra : #Conte No alla #patrimoniale, contro il #Covid, sì a contributo del 2% per ricchezze superiori a 50 milioni di euro… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: #repost Dobbiamo mirare sempre più a una gestione responsabile e sostenibile del capitale naturale, patrimonio di tutti, c… - soteros1 : RT @Giulian67674348: @Italia7177 @ladyonorato È proprio così!!! Tachipirina e vigile attesa è il protocollo omicida del governo conte due e… -