Alessandro Siani con gli operai di Whirlpool Napoli, la protesta a San Gennaro (Di domenica 19 settembre 2021) Alessandro Siani all'evento di solidarietà degli operai di Whirlpool Napoli, in occasione della festa di San Gennaro, patrono della città. Oggi, domenica 19 settembre 2021, in occasione della festa di San Gennaro, patrono di Napoli, gli operai della Whirlpool hanno organizzato un evento di solidarietà con l'attore e regista Alessandro Siani a partire dalle 9 di questa mattina. "Non possiamo smettere di resistere proprio ora", dichiarano gli operai. "La nostra lotta non è un ...

